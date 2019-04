Centro chiuso alle auto, al via la Zona a traffico limitato: fra un mese il bilancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tricase, esordio per la Zona a traffico limitato dalle 21 alle 5 di mattina. La Ztl è stata attivata ieri in via sperimentale, e resterà attiva fino al 16 maggio prossimo, abbracciando l'intero centro storico della città.L'ordinanza firmata dal sindaco è disponibile all'albo pretorio del Comune e sarà divulgata anche con appositi manifesti per le vie della città.