Covid letale: muore una terza suora dell'ospedale di Tricase

Suor Maria Fracasso non ce l'ha fatta: è la terza vittima del Covid tra le Marcelline che gestiscono l'ospedale "Panico" di Tricase. Suor Maria, 74 anni, originaria della frazione di Tutino, era ricoverata al Dea Fazzi di Lecce da prima di Natale.

Un altro lutto per la comunità di Tricase e per il Basso Salento. E’ la terza suora che muore per il virus dopo la scomparsa di suor Pina Leuzzi e di suor Chiara Piccinno. La salma di suor Maria giungerà a Tricase domani alle 11 nel cimitero di Tricase.

Nei giorni scorsi era stata dimessa dal Dea Fazzi suor Margherita Bramato: anche lei era stata a lungo ricoverata dopo il contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA