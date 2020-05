Dimentica una sigaretta accesa e rischia di dare fuoco alla casa

TRICASE – Una sigaretta accesa scatena l’incendio in un’abitazione in affitto. Fiamme e paura nella serata di ieri a Tricase, dove per cause accidentali si è scatenato un incendio in un’abitazione situata in via San Demetrio, nel centro della città. Il rogo è divampato attorno alle 22 ed ha distrutto completamente un divano, causando l’annerimento delle pareti della stanza. Ultimo aggiornamento: 13:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA