Tricase, scontro all'incrocio “della morte”: la comunità torna a chiedere la costruzione di una rotatoria

L'ennesimo incidente ieri sera, intorno alle 23.15, al cosiddetto “incrocio della morte”. Non ci sono stati, fortunatamente, feriti gravi nell'impatto fra auto avvenuto all'altezza del semaforo di Lucugnano di Tricase, all'incrocio fra la statale 275 e la via che collega Specchia a Tricase.

Da lunghi anni, proprio in quel punto, continuano a registrarsi incidenti gravi, anche mortali. Per questo la comunità di Lucugnano chiede da tempo la costruzione di una rotatoria per metter in sicurezza questo importante snodo viabilistico del Capo di Leuca. L'assessore comunale alla mobilità urbana Rocco Piceci annuncia: «A breve inizieranno i lavori per la costruzione di una rotatoria».