Salento, scippo in pieno centro: donna in ospedale per le fratture

La strattona per prenderle la borsetta e scappa. La vittima dello scippo, donna di 63 anni, si trovava in via Costantino, nel rione Caprarica del Capo a Tricase. Tutto è accaduto all’improvviso, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 31 marzo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito. I sanitari hanno verificato le condizioni della malcapitata e ritenuto necessario il trasferimento al Pronto Soccorso presso l’ospedale Cardinal Panico di Tricase a seguito delle fratture riportate.

La donna ha riportato varie fratture

Le sue condizioni non sarebbero gravi ma l’episodio ha sconcertato tutti. Solo il giorno prima, tra mercoledì 29 giovedì 30 marzo, intorno alle 4 del mattino, una banda di malviventi aveva provato ad introdursi al Liceo “G. Stampacchia” di Tricase nella sede della scuola di piazza Galileo Galilei forzando una porta sul retro. I ladri, messi in fuga, con molta probabilità, dalla presenza di una guardia di vigilanza notturna, sono scappati senza bottino. Scippi, serrate, furti d’auto e altri episodi di microcriminalità sembrano essere diventati un incubo per i cittadini che sui social chiedono maggiori controlli e propongono servizi di vigilanza cittadina o altre forme capaci di arginare questi fenomeni.