Tricase, una discarica a cielo aperto nella zona industriale: da un mese un salotto scaricato in strada. E nessuno interviene

Sono passati circa 30 giorni dalla “scoperta” per strada, di una poltrona relax e un salotto biposto con qualche “accessorio”: è ancora tutto lì, nella zona industriale di Tricase, Miggiano e Specchia. A poche decine di metri dal centro gratuito di smaltimento rifiuti di Tricase.

La discarica si trova a confine dei tre Comuni : «Ma non si capisce - riferiscono alcuni cittadini - a chi spetta rimuovere i rifiuti». L'abbandono di rifiuti è una cattiva abitudine di numerosi sporcaccioni che scaricano di tutto abusivamente: gomme di auto, materassi, bottiglie di vetro. A distanza di un mese però i rifiuti ingombranti sono ancora lì in bella vista senza che nessuno sia intervenuto per rimuoverli.