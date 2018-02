CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Si è portato addosso per sette anni l’accusa di essere stato anche lui responsabile dell’incidente in cui morì un bambino di 9 anni. Nonostante la consulenza della Procura lo avesse scagionato e le ammissioni del padre de bambino, di essersi distratto dalla guida per raccogliere il telefono cellulare caduto sul pavimento dell’auto. Per questo il giudice quando ha pronunciato la sentenza di assoluzione ha ritenuto opportuno aggiungere qualche parola alla formula “perché il fatto non sussiste”. Per scusarsi con l’imputato, un 31enne di Tricase, A.M. le iniziali, per non aver potuto abbreviare i tempi della giustizia per un caso che poi si è risolto, in pratica, in un paio di udienze: «Chiedo scusa a nome dello Stato italiano, per avere costretto questo malcapitato cittadino a doversi difendere per così lungo tempo».Sono le parole del giudice del Tribunale di Trani, Laura Cantore che hanno messo fine ad un processo durato quattro anni. Quattro anni caratterizzati soprattutto da rinvii.Trani, perché l’incidente stradale in cui morì il bambino di 9 anni avvenne sull’autostrada Bologna-Taranto all’altezza di Molfetta. Era l’11 agosto del 2011, quasi mezzanotte, il bambino era sul sedile posteriore della Mercedes Classe A guidata dal padre verso Bari. L’auto tamponò la Volkswagen Golf con al volante A.M. ed a sua volta la Classe A venne poi travolta da un’Audi A6 quando per il contraccolpo finì sulla corsia di sorpasso.