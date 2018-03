Il vento gelido del Burian non fa paura: nel Salento c'è chi prende il sole in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neve e gelo in tutt’Italia, ma nel Salento c’è chi va al mare e prende tranquillamente il sole come ogni giorno. Il Burian il vento gelido proveniente dagli Urali, che sta mettendo in ginocchio l’intera Penisola, non ha impedito ad un gruppo di irriducibili di prendere il sole e fare il bagno nelle acque di Tricase Porto.Gli amici del Bolina, un ristorante della Marina di Tricase, un luogo riparato e sempre soleggiato, anche oggi come ogni giorno si sono dati appuntamento per leggere, prendere il sole e fare il bagno nelle acque limpidissime.La combriccola non si è di certo fatta spaventare dalle temperature gelide, anzi ha postato le foto su Facebook. Scrivendo in salentino: “Noi ce ne freghiamo del Burian, balneazione 14 gradi”.Sarà che non ci sono più gli uomini di una volta, ma molti giovani si sono rintanati in casa rinunciando alla corsetta o alla camminata giornaliera per il freddo. Immaginarli stesi in spiaggia a prendere il sole fa venire i brividi al solo pensiero!