Tentano di rubare in un pastificio, ma vengono beccati: un ladro fugge, l'altro viene arrestato

Tutto in un pastificio a Tricase: un arresto e un ladro in fuga. Un tentato furto ieri sera è costato l'arresto a un uomo a Tricase , nel Salento. Intorno alle 23.30 due ladri hanno preso di mira il pastificio “Gusto e tradizione”, in via Galvani (nelle vicinanze dell'ospedale). Il sistema d'allarme dell'attività commerciale ha fatto però scattare l'intervento dei vigilantes della Folgore e delle forze dell'ordine. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato i ladri vicino al pastificio: uno dei due è riuscito a fuggire, l'altro no ed è stato arrestato dai carabinieri.