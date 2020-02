Tricase, crolla il muro dell'antico cimitero

TRICASE - È caduta una parte del muro di cinta del ""vecchio" cimitero di Tricase situato nella centralissima piazza Cappuccini.

Nelle prime ore di oggi alcuni cittadini ci hanno segnalato il crollo verso l'interno del camposanto del muro che fiancheggia la parte posteriore del cimitero, lungo una piccola stradina dalle parte di via Pisa.

Il crollo, avvenendo verso l'interno del camposanto, non ha invaso con sassi e detriti la strada che passa a lato del muro. Per fortuna nessun ferito dentro e fuori dal camposanto. I cittadini chiedono a chi di competenza di intervenire al più presto. © RIPRODUZIONE RISERVATA