Bimbo di 8 mesi azzannato e ucciso dal cane di famiglia: lutto cittadino a Tricase

Lutto cittadino a Tricase, dove sabato sera, dopo cena, è morto il piccolo Cristian C. otto mesi appena. Il bimbo è stato azzannato e ucciso dal cane corso di proprietà della famiglia. Inutili la corsa in ospedale, al Cardinale Panico, della madre del piccolo e l'intervento dei medici del Pronto soccorso: troppo profonde le ferite, in particolare quelle alla testa, provocategli dalla furia del cane, sequestrato poi dai veterinari della Asl.«Un angelo di appena 8 mesi è stato strappato alla vita e all'amore dei suoi genitori da una tragica fatalità - dice il sindaco, l'avvocato Carlo Chiuri -. Il tragico evento ha gettato nello sconforto e nel dolore, oltre alla sua famiglia, l'intera città, che si sta stringendo idealmente a loro per far sentire il suo abbraccio. Interpretando i sentimenti della comunità di Tricase, scossa da un evento così tragico e nel desiderio di manifestare vicinanza nel dolore ai genitori e ai familiari del piccolo Cristian, dispongo la proclamazione del lutto cittadino oggi 13 aprile, Lunedì dell'Angelo, in segno di cordoglio e partecipazione al dolore».