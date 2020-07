Sorpresi a rubare, vengono chiusi in casa dai proprietari: nei guai tre ragazzi

Tentano un furto nell'abitazione di una famiglia cinese e, sorpresi, vengono rinchiusi in casa dagli stessi proprietari in attesa dell'arrivo dei carabinieri. E' successo a Tricase, in piazza Cappuccini, in pieno centro. Al piano terra sorge il negozio di abbigliamento delle vittime: chiusa l'attività commerciale, i proprietari sono saliti al primo piano, ma in casa hanno sorpreso due ragazzi e una ragazza. I ladri si sono visti in trappola, all'improvviso: i proprietari, infatti, li hanno chiusi all'interno dell'abitazione e hanno chiamato i carabinieri. I tre sono stati poi portati in caserma. Ultimo aggiornamento: 21:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA