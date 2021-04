Andare in spiaggia nel Salento in piena pandemia? A Tricase Porto sembra sia possibile. La nevrosi da terza ondata del virus porta a cercare angoli di svago e spensieratezza ma anche di aprire la porta di angoli del Salento pochi conosciuti. Dunque, come dimostrano le foto tra bimbi al sole e adulti in acqua, questo posto ancora "isolato" sembra prestarsi bene alla fuga prefestiva. Il distanziamento c'è.