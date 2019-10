Raid vandalico nella notte: forate le gomme di dieci auto

Raid vandalico nella notte a Tricase, in provincia di Lecce: i proprietari delle auto in sosta lungo via dei Pellai e via Rattazzi hanno trovato, questa mattina, una amara sorpresa. Gli pneumatici delle vetture sono stati forati, costringendo tutti a sostituirli. E del fatto sono stati avvisati i carabinieri della stazione locale.

La stessa zona era stata presa di mira tempo addietro, quando ignoti hanno dato fuoco ad altre due vetture. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma che, purtroppo, non potranno contare sul supporto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, assenti nell'area interessata.

