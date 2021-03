TRICASE - Ancora furti in bar e negozi nel fine settimana a Tricase: in tutto 6 quelli messi a segno, più un tentativo andato a vuoto.

Nel caso del furto al Racer Cafè che su affaccia sul parco cittadino, le telecamere di sicurezza sono riuscite a immortalare i ladri all'opera. Nel mirino dei malviventi anche il bar gelateria Martinucci di Piazza Pisanelli, due scuole, un call center e il negozio di abbigliamento "Piazza Italia. Numerosi i danni alle attività commerciali per un bottino che, in totale, non supera le poche decine di euro.