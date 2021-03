Tricase, più pattuglie contro l'emergenza furti. E il Comune attiva nuove telecamere

Pattuglie potenziate, più controlli durante le ore notturne e in arrivo anche nuove telecamere di videosorveglianza: è il pacchetto di misure decise in Prefettura per fermare l'escalation di furti a Tricase degli ultimi mesi con decine di esercizi commerciali colpiti e lo sconcerto diffuso tra i residenti. L'intesa è stata raggiunta questa mattina nel corso del tavolo ecnico convocato dal prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, sul tema della sicurezza urbana nella città del Capo di Leuca.

“Ringrazio il prefetto Trio e i vertici delle forze dell’ordine per l’ascolto e l’attenzione rivolta alla nostra città”: così ha commentato a margine dell’incontro il sindaco Antonio De Donno secondo cui “in questo momento è utile ribadire ai cittadini di Tricase la presenza e l’azione dello Stato”. Lo stesso sindaco ha poi aggiunto: "Abbiamo ricevuto risposte chiare: vi sarà un ulteriore incremento dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’Ordine e l’attenzione sulla questione della sicurezza è massima".

Ma non finisce qui. Saranno potenziati anche gli investimenti dell'amministrazione su questo fronte. "Ci attiveremo - ha concluso De Donno - per incrementare i sistemi di sorveglianza attiva e passiva, anche utilizzando risorse del bilancio comunale e condividendo le specifiche tecniche dei sistemi di videosorveglianza con le forze di polizia, al fine di ottimizzare la spesa e utilizzare strumenti adeguati”.

Al tavolo in Prefettura sono intervenuti anche il questore di Lecce Andrea Valentino, il colonnello dei carabinieri Paolo Dembech, il vicesindaco di Tricase Andrea Ciardo e il comandante della Polizia Locale di Tricase Angelo Lanzilotti.