Il Cup chiude, anzi no. Revocato il provvedimento dopo l'allarme dei cittadini

Il Cup chiude, anzi no. Revocato il provvedimento. «Lo sportello Cup di Tricase per le prenotazioni delle prestazioni mediche sarà aperto regolarmente», parola dell'assessore regionale alla sanità, Rocco Palese. Prima la decisione di chiusura da parte dell’amministratore unico di Sanitaservice dello sportello Cup di Tricase, poi la smentita da parte dell’assessore regionale.

La comunicazione affissa questa mattina presso la sede dei poliambulatori di Tricase "si informa l’utenza che su decisione dell’amministratore unico di Sanitaservice questo sportello Cup resterà chiuso fino a nuova disposizione a partire da lunedì 13 marzo" aveva mandato su tutte le furie l'utenza abituata a recarsi allo sportello per la prenotazione delle visite mediche. Una notizia che ha fatto il giro del web con l'allarme lanciato su vari gruppi social del paese.

«È arrivata la revoca del provvedimento di trasferimento d'urgenza del personale Cup a Gagliano - ha detto con soddisfazione il sindaco di Tricase Antonio De Donno - Ringrazio per la sensibilità. Il dialogo e la collaborazione tra Istituzioni pagano sempre. I servizi a Tricase devono non solo essere garantiti ma incentivati - ha aggiunto il primo cittadino -. Capisco le reazioni, quelle composte, dei cittadini, ma sappiate che l'attenzione dell'Amministrazione e mia personale in particolare è massima e sono in continuo dialogo con tutte le Autorità competenti provinciali e regionali che ringrazio, come sempre. Le reazioni scomposte lasciano il tempo e lo spazio che trovano, fortunatamente poco».