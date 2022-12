Verifiche sono in corso sul cibo servito nella mensa scolastica di un istituto di Tricase, dove sono stati segnalati presunti corpi estranei in una schiacciatina di verdure. Nulla di particolarmente serio, all’apparenza. Ma quanto basta per far partire un giro di verifiche a tutela dei piccoli utenti e di chi fornisce il servizio di refezione scolastica.

La segnalazione

«Dopo la segnalazione della dirigente scolastica, professoressa Rina Mariano, i miei colleghi sono intervenuti per prelevare il piattino con la schiacciatina di verdure, inoltre sono stati fatti dei prelievi su altri alimenti. Il tutto è stato consegnato al laboratorio Arpa Puglia Bari. Per i risultati bisogna attendere la prossima settimana», spiega Martino Protopapa del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione area sud Asl Lecce. Il sindaco di Tricase, Antonio De Donno spiega «Abbiamo fatto una diffida alla ditta».

La mensa “interessata” non è stata chiusa, continua a fornire regolarmente il pranzo a tutti i ragazzi. Nella giornata di mercoledì, è scattato l’allarme per la presunta contaminazione di una parte del cibo fornito alle scuole. In particolare, durante il pranzo, alcuni bambini dell’Istituto comprensivo di via Apulia, avrebbero segnalato alle maestre la presenza di corpi estranei in una delle pietanze servite. I cibo è stato messo da parte e consegnato agli esperti per le analisi che saranno ritenute necessarie.

L'intervento della Asl

La dirigente scolastica, professoressa Rina Mariano, è tempestivamente intervenuta per verificare quanto segnalato e per interessare il Comune e gli uffici Asl. L’avvocato Angelo Colagiorgio componente del Consiglio di Istituto del Comprensivo via Apulia di Tricase ha dichiarato: «La notizia diffusa ha inevitabilmente turbato la serenità delle famiglie ma allo stato restiamo cauti e confidiamo nell’operato degli organi competenti rinviando ogni valutazione all’esito degli esami già disposti. Ed ancora, vorremmo esprimere un doveroso ringraziamento alla dottoressa Rina Mariano, dirigente dell’Istituto Comprensivo via Apulia, al sindaco e all’amministrazione Comunale per essersi immediatamente attivati per quanto di propria competenza per chiarire i termini dell’accaduto. Al momento speriamo che l’episodio sia grave dal punto di vista igienico, avendo necessità di poter escludere categoricamente ogni possibile rischio per la salute pubblica laddove il pubblico è costituito dai bambini della nostra comunità a cui noi adulti siamo obbligati a garantire il meglio».

I genitori

Sulla vicenda di questi giorni è intervenuto anche un genitore dei ragazzi che frequentano la scuola di via Apulia: «Non corriamo, aspettiamo l’esito di Arpa Puglia Bari – dice - la mensa coinvolge tante scuole e bimbi di Tricase da un po’ di tempo, mio figlio non ha mai avuto mai nessun problema. Anzi, rappresenta un modo diverso per socializzare con i compagni superando qualche volta le cattive abitudini alimentari apprese in casa».

«Bisogna avere maggiore attenzione - afferma la mamma di una bimba di via Apulia - aspettiamo il risultato per vedere cosa viene fuori. Una cosa è certa: bisogna sempre vigilare perché queste notizie fanno riflettere noi genitori in primis sulla salute dei nostri figli anche a scuola».