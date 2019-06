Tricase calcio, sfiduciato il presidente Nicolardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfiduciato l'ormai ex presidente dell'Asd Atletico Tricase, Luigi Nicolardi. In una riunione urgente i soci dirigenti della società di calcio tricasina hanno sfiduciato l'ormai primo responsabile Luigi Nicolardi.«Mi ha colto di sorpresa questa decisione - dice -, mi hanno sfiduciato al fine di dare un segnale di grande apertura all'eventuale ingresso di nuovi soci». Adesso l'ex presidente "rientra" nella società come socio dirigente.I soci che hanno sfiduciato Nicolardi sono: Valerio Maggio, Luciano Ruberto, Alfredo Stefanelli, Rocco Maglie e Mario Minonne. Non erano presenti( dunque non firmatari), Luca Cito e Roberto Nicolardi.