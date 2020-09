Bimbo di 8 anni positivo al Covid: la famiglia era rientrata dalla Sardegna

Ultimo aggiornamento: 11:33

Un bimbo di 8 anni positivo al Covid Tricase . La conferma è arrivata questa mattina. La voce circolava in città già da ieri sera dove una famiglia del posto si è sottoposta al test dopo il rientro dalle vacanze in Sardegna L'esame è stato effettuato nella postazione dell'ospedale Panico di Tricase su tutta la famiglia e solo uno dei componenti è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta appunto di un bambino di anni 8.Ora la Asl ha avviato come da procedura la ricostruzione dei contatti.