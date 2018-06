Autista del 118 colpito da infarto mentre cerca di salvare una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tricase, autista dell’ambulanza colpito da infarto durante un codice rosso.Per salvare la vita ad una signora di 49 anni di Lucugnano di Tricase, è stato colpito da infarto. E’ l’autista tricasino Salvatore Panico, 63 anni.Sono tante le vite umane salvate con la sua “ squadra” composta da professionisti dell’ospedale Panico di Tricase, medici e paramedici nella sua lunga carriera ultra ventennale di “ pronto soccorso”.Giovedì scorso l’autista con la “sua squadra” erano arrivati di corsa a Tricase Porto per un codice rosso, dovevano soccorrere una donna di 49 anni, di Lucugnano, che rischiava di annegare quando il Panico ha avvertito un forte dolore al petto.Capito subito il problema, grazie anche alla presenza dei medici dell’ambulanza dell’ospedale tricasino, recuperata la donna, a sirene spiegate si sono diretti subito al pronto soccorso.Una volta in ospedale l’uomo è stato operato, non è in pericolo di vita.La donna si e’ sentita male mentre era in acqua e con la maschera da sub ammirava i fondali. L’allarme e i primi soccorsi sono stati dati da alcuni bagnanti che hanno visto la 49enne non reagire a nessuno stimolo.Sul posto e’ prontamente giunta un ambulanza del 118 con i sanitari, i quali dopo aver constatato le gravi condizioni della bagnante hanno provveduto a trasportarla presso il vicino Ospedale “Cardinale Panico” dove si trova attualmente ricoverata sotto osservazione.