Ruba una bicicletta da un parcheggio: arrestato mentre era ancora in sella

In trasferta da Melissano a Tricase, un ladro di biciclette è stato "beccato" dai carabinieri della stazione locale mentre era ancora in sella al mezzo rubato ed è stato arrestato.Tutto è accaduto mercoledì mattina, quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione del furto di una bicicletta avvenuto nel parcheggio dell'Eurospin di Tricase. Mentre i militari stavano per raggiungere il parcheggio per raccogliere le testimonianze, hanno notato per strada un uomo che, in sella a una bicicletta corrispondente alla descrizione del mezzo appena rubato, si aggirava per le strade del paese.Lo hanno quindi fermato ed hanno potuto appurare che effettiavemente era quella la bici rubata pochi minuti prima. Così, 40 anni, di Melissano, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e posto ai domiciliari. L'uomo è stato poi anche riconosciuto come l'autore del furto di un'altra bicicletta, avvenuto lo scorso 5 marzo a Montesano Salentino.