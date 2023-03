E' salentina la campionessa italiana di pasticceria: Antonella vince con "Maternity"

C'è anche una salentina tra i tre vincitori del Campionato Italiano di Pasticceria organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) e che si è appena concluso presso la Fiera del Tirreno CT a Carrara. I tre vincitori - Raffaele Zucco di Crotone, Antonella Biasco di Tricase e Antonino Crimi di Forlì Cesena - entrano così di diritto nella Nazionale Italiana di Pasticceria in vista dei Mondiali di Pasticceria che saranno il prossimo ottobre a Host Milano, fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza.

La pasticcera - che è anche la proprietaria della pasticceria Dolcemente Cakedesign di Tricase - ha vinto nella categoria "Cioccolato e praline" con una pièce di cioccolato dal nome "Maternity". Un gioiello di tecnica artigiana e manuale che richiama la stessa esperienza di vita della giovane imprenditrice e madre. L'opera ritrae una donna stilizzata con al seno il suo bambino e ripercorre tutti gli ultimi dieci anni della giovane pasticciera tra duro lavoro, soddisfazioni e maternità.

La vincitrice

La creazione prende spunto e ricrea una fotografia di qualche anno fa che ritraeva Antonella Biasco con l’uniforme e il cappello da pasticcera nell’atto dell’allattamento: una mamma amorevole che non rinuncia alla propria passione lavorativa. «L’immagine più bella e che più mi rappresenta, l’immagine di ciò che più amo e di cui non potrei mai fare a meno, il mio lavoro e la mia famiglia – le parole di Antonella affidate a corredo della foto sulla sua pagina Facebook - perché ogni madre ha il diritto di crescere i propri figli senza dover rinunciare alla propria realizzazione professionale».

Il titolo di campionessa italiana di “Sculture in cioccolato e praline", conquistato in Toscana ha assicurato ad Antonella Biasco la convocazione nella Nazionale azzurra in occasione dei prossimi Campionati del Mondo di Pasticceria in programma a ottobre all’interno dell’Host Fiera di Milano.

Il campionato

Il campionato Italiano di Pasticceria ha visto misurarsi oltre 50 pasticcieri, provenienti da tutta Italia, in 3 prove. Raffaele Zucco, di Cirò Marina, Crotone, vince l'oro nella categoria Zucchero Artistico & Torta Moderna con "Sogno di mezzanotte", un'opera che ritrae il volto di uno chef Fipgc in tre dimensioni. Antonino Crimi, 46 anni, di Gambettola, Forlì-Cesena, ha vinto nella categoria Pastigliaggio & Monoporzione Moderna con "Raccontami, un viaggio attraverso sapori e profumi di un bambino diventato uomo".

La giuria

A decretare i vincitori del Campionato Italiano di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria la giuria formata dell'Equipe Eccellenze Internazionali della Fipgc, una squadra formata da maestri pasticceri, maestri gelatieri e maestri cioccolatieri riconosciuti nel panorama della pasticceria nazionale e internazionale come Angelo Gala, maestro pasticcere pluripremiato e presidente di giuria, Enrico Casarano, Campione del mondo 2017, Gianluca Cecere, Campione italiano di Pasticceria 2018 e Marco Paolo Molinari delegato estero Fipgc per le regioni dell'Asia.