Climatizzatori, pannelli di plexiglas e termoscanner: corsa contro il tempo per il ritorno in tribunale

Ed ora è una corsa contro il tempo. Una settimana, in pratica, per riprendere le udienze penali e civili in condizioni di sicurezza. Se n'è discusso in videoconferenza due giorni fa fra i componenti della commissione permanente degli uffici giudiziari (la ex commissione di manutenzione) per individuare i problemi e le soluzioni in vista della ripresa fissata per il 12 maggio e che avrà come termine il 30 giugno.



Tre i problemi che potrebbero comportare tempi lunghi, soluzioni complesse e costi elevati: gli impianti di climatizzazione, i termoscanner ed i pannelli di plexiglas. Bisognerà verificare innanzitutto se i climatizzatori possano garantire il ricambio continuo dell'aria, ossia lo scambio fra l'aria in circolo nell'aula con quella presa dall'esterno. Sembra una banalità, ma non lo è affatto poiché fino ad adesso hanno funzionato in modalità ricircolo. La stessa funzione degli impianti delle autovetture ed attivata per non sovraccaricare l'impianto elettrico. In funzione ricircolo i climatizzatori hanno funzionato perlomeno fino all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da coronavirus. E fino a quando uno studio scientifico ha attestato che in Cina si sono registrati due casi di contagio attraverso questi dispositivi.



Per i termoscanner esiste il problema dei costi nell'ipotesi di installarli all'ingresso dei Tribunali penale, civile e dei minorenni. Con un sistema a tornello, che blocca l'ingresso se viene registrata una temperatura superiore a 37,5 gradi. L'alternativa sono i termoscanner portatili, ma occorrerebbe avere la disponibilità dei volontari della Croce Rossa o della Protezione civile all'ingresso dei palazzi e negli orari di ufficio.

Infine i pannelli di plexiglas: l'idea è di installarli nelle aule civili e penali per separare un giudice da un altro, un giudice da un pubblico ministero ed un pubblico ministero da un avvocato. Particolarmente utili nel Palazzo di via Brenta perché le aule sono minuscole e poco arieggiate. Tuttavia sono diventate merce preziosa e di difficile reperibilità, questi pannelli, poiché vengono richiesti da negozi, aziende ed enti pubblici. Uno dei settori dell'economia che ha tratto vantaggio dalla pandemia

Il programma prevede inoltre l'uso di mascherine chirurgiche, guanti, postazioni segnate, processi a porte chiuse ed ingresso contingentati nei Tribunali, distanza di sicurezza e percorsi segnati.



Se ne riparlerà la prossima settimana quando il responsabile della sicurezza, l'ingegnere Ippazio Morciano, potrà dare indicazioni più precise sui costi ed i tempi di reperimento dei termoscanner, dei pannelli di plexiglas e sulle funzioni dei climatizzatori. Inoltre il medico responsabile, Giuseppe De Francesco, stilerà un documento per fornire le linee guida sanitarie per riprendere in sicurezza le udienze e le attività giudiziarie.

Intanto è stato redatto un protocollo sulle misure di potenziamento connesse all'emergenza epidemiologica. Lo firmano il procuratore generale Antonio Maruccia e il presidente della Corte d'Appello, Lanfranco Vetrone. E' stato inviato, fra gli altri, anche al presidente della Regione, Michele Emiliano, per un parere. «Procediamo con prudenza, con l'obiettivo di tornare a fare i processi in condizioni di sicurezza», spiega il procuratore generale. «Tanta gente aspetta sentenze dai processi civili e penali e non apprezza questa sospensione. L'esempio da seguire è il Tribunale di Sorveglianza perché ha saputo gestire questa fase critica e le pressioni arrivate dai detenuti». Ultimo aggiornamento: 08:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA