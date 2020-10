Avvocato positivo, in tribunale scatta la sanificazione per gli uffici

Un caso di presunta positività al Covid di un avvocato ha fatto scattare l'allarme in tribunale a Lecce, dove questa mattina la dirigente amministrativa ha richiesto alla Corte D'appello la sanificazione di una cancelleria che si trova al quinto piano del tribunale penale, negli uffici del Gip, dov'è questo avvocato era stato ieri mattina per richiedere delle copie. Fortunatamente non ci sarebbe stato alcun contatto con il personale, separato dall'utenza tramite una barriera di plexiglass oltre al normale utilizzo delle mascherine.

Ultimo aggiornamento: 13:36

