Tribunale, in viale De Pietro si fa la disinfestazione ma non si pulisce

Palazzo di giustizia inagibile in viale De Pietro. Nelle stanze, nei sotterranei e nei corridoi del tribunale penale ci sono stati un po' di problemi con la disinfestazione avvenuta nella giornata di sabato. L'intervento di disinfestazione è stato effettuato ma non si è poi proceduto alla pulizia. Risultato? Questa mattina i dipendenti hanno trovato le stanze piene di resisdui di disinfestanti, aria irrespirabile che crea irritazione ad occhi e mucose. Alcuni di loro hanno lasciato gli uffici lamentando disturbi.Tutti i fascicoli e le carte sono impregnati di disinfettante. In mattinata è previsto un sopralluogo degli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.