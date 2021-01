Contagi negli uffici della Corte d'Appello a Lecce: vertice fra dirigenti e medici

Il Covid si fa strada anche nel Palazzo di Giustizia. Due persone sono state infatti contagiate al quinto piano della Corte d'Appello di Lecce, in viale De Pietro. Si tratta di due dipendenti, in smart working. La modalità di lavoro agile attivata già da tempo, dunque, potrebbe aver impedito il dilagare dell'infezione, ma i vertici del tribunale hanno voluto comunque imbastire un confronto con i medici per capire se sia comunque necessario avviare la sanificazione degli ambienti e i tamponi a tappeto fra tutto il personale giudiziario.

Aggiornamenti nelle prossime ore.

