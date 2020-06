Treviso, società leccese si aggiudica i trasporti scolastici e fa arrabbiare la concorrenza

Una società leccese scalza la concorrenza e si aggiudica la gestione del trasporto scolastico in sette dei nove comuni della Marca, in provincia di Treviso. Come riportato dai media locali, la classifica redatta dalla Provincia la salentina Tundo Vincenzo Spa, azienda di trasporti con sede a Lecce ma attiva da diversi anni anche in provincia di Treviso (nel 2015 aveva gestito il trasporto scolastico a Treviso, nel 2019 a Montebelluna) ha presentato l'offerta più competitiva lasciando alle concorrenti locali Mom e Euro Tours solo i Comuni di Trevignano e Breda di Piave.

A Carbonera, Cordignano, Mansuè, Oderzo, San Fior, San Polo di Piave e Volpago del Montello a gestire il tutto sarà invece la Tundo. Le graduatorie hanno sollevato non poche polemiche tra le aziende di trasporto locale del settore autobus di Confartigianato Treviso: la compagnia di trasporti leccese è stata accusata di aver proposto ribassi esagerati, il 13%, e sproporzionati che le compagnie di trasporti trevigiane non avrebbero mai potuto proporre dopo la crisi che ha colpito il settore con il Coronavirus.



Nel suo piccolo, azienda leccese (una Spa da mille dipendenti e 800 mezzi a disposizione) ha quindi giocato il ruolo del gigante che in virtù delle proprie risorse puà permettersi di tenere i prezzi più bassi rispetto alla media. © RIPRODUZIONE RISERVATA