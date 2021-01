Positivi a scuola: il sindaco chiude due plessi, ragazzi in quarantena

Chiuse due scuole a Trepuzzi: il provvedimento scatta per due giorni e prevede anche la sanificazione per i plessi Giovanni XXIII (Elementare) e di via Elia (Media ed Elementare). Il sindaco Giuseppe Taurino ha firmato l'ordinanza a seguito della comunicazione di due casi di positività riguardante due classi. Le lezioni avverranno in Dad nei due giorni stabiliti per la chiusura. I contatti diretti dei due soggetti positivi sono stati messi in quarantena e l'Asl Lecce ha avviato la procedura di tracciamento. Il rientro (tranne che per le due classi) è previsto fra due giorni.

