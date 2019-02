Tenta la rapina al Penny Market, ma le cassiere bloccano le casse e il colpo fallisce: bandito beffato in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha tentato di mettere a segno la rapina ma gli è andata male ed è dovuto fuggire via a mani vuote. Il rapinatore beffato e messo in fuga dalle cassiere del Penny Market di Trepuzzi è sparito correndo tra le campagne in direzione di Squinzano dopo aver tentato, invano, di mettere a segno una rapina.E' quanto è accaduto questa sera, intorno alle 20.30 poco prima della chiusura, nel supermercato che si trova lungo via Papa Giovanni XXIII, all'ingresso di Trepuzzi in direzione nord, per chi viene da Squinzano. Alla vista del rapinatore le cassiere colte di sorpresa dal malvivente entrato all'interno del supermarket armato e con il volto coperto da passamontagna, hanno reagito immediatamente. invece che restare attonite hanno avuto la prontezza di fuggire via verso le corsie interne del supermercato, lasciando le casse incustodite, ma debitamente chiuse.Una gran bella fregatura per il rapinatore che, non avendo nessuno da minacciare e non potendo ripulire le casse dell'incasso della serata non ha potuto far altro che sparire fuggendo via a piedi, così come era arrivato. Alcuni testimoni lo hanno visto allontanarsi di corsa tra i campi imboccando la strada che conduce verso Squinzano.Nel giro di una settimana questo è il secondo episodio accaduto ai danni dei due supermercati che si trovano a poche decine di metri dalla locale caserma dei carabinieri. Il terzo episodio se si prende in considerazione anche la rapina consumata in pieno centro a Trepuzzi 24 ore prima. Nonostante il pattugliamento della zona da parte dei militari e degli agenti dell'istituto di vigilanza locale i rapinatori non desistono dal loro intento. A pattugliare le strade con le loro auto da domani sera ci saranno anche due volontari dell'associazione Pronto Soccorso dei Poveri che, nella speranza che il loro intervento funzioni da deterrente, promettono di fare la spola tra i supermercati della zona.