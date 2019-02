Sparano in aria per intimidire i clienti Rapina a mano armata al kebab

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno sparato alcuni colpi di pistola per intimidire titolare e clienti, poi con un’azione fulminea, e sotto la minaccia dell’arma, hanno ripulito il registratore di cassa dell’incasso della serata, e un cliente del denaro custodito nel portafogli. È di poco più di mille euro il bottino della rapina messa a segno la scorsa notte, poco prima dell’una a Trepuzzi.Due uomini, con il volto coperto da passamontagna e armati, sono arrivati davanti al rivendita di Kebab del corso principale, a due passi dal comune, a bordo di una Fiat Panda di colore rosso. In pochi minuti, e dopo aver esploso alcuni colpi, si sono diretti all’interno della rivendita ed hanno arraffato il denaro custodito in cassa. Mille euro l’incasso della serata del quale è stato alleggerito il proprietario, mentre una ventina di euro sono state rapinate ad un cliente. Dopo aver arraffato il denaro, e con avventori e titolare ancora increduli e spaventati, i due rapinatori sono riusciti a fuggire con l’auto che, dopo aver imboccato la via che conduce verso la Marina di Casalabate e la periferia di Trepuzzi, sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina e i militari della locale stazione che hanno avviato le indagini che potrebbero ricevere un importante contributo per risalire all’identita’ dei malviventi anche dalle immagini delle telecamere di alcune negozi e di una banca distante appena pochi metri dal luogo della rapina.