Investita da un'auto, ciclista finisce in ospedale

È in prognosi riservata S.S., la donna di 68 anni investita da un’altra concittadina 60enne che questa mattina, a Trepuzzi, alla guida di una Citroën C3 si è scontrata con la ciclista. La prima, secondo i rilievi dei carabinieri intervenuti immediatamente sul posto, stava percorrendo la rotatoria che si trova proprio davanti alla caserma, mentra l’auto arrivava da una via laterale. L’autovettura ha quasi tamponato la 68enne che è caduta sull’asfalto ed è stata immediatamente soccorso.Trauma al volto, al capo e un braccio rotto le lesioni riscontrate dai sanitari del 118 che sono arrivati sul posto e che con l’ambulanza hanno trasportato la donna ferita al Vito Fazzi dove ora è ricoverata in prognosi riservata. I due mezzi sono finiti sotto sequestro.