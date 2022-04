Trepuzzi, avvocato condannato per stalking. Non aveva accettato la fine della relazione con l'ex amante

È stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione con l'accusa di stalking (e un risarcimento del danno di 6mila euro in favore della parte civile). È finito nei guai un avvocato di Trepuzzi che, finita la relazione, ha iniziato a molestare l'ex amante. La sentenza è stata emessa venersì scorso dal giudice Maddalena Torelli. Vittima una donna 40enne residente a Trepuzzi assistita dall’avvocata Ester Nemola.

La vicenda risale al 2018

Era il 2018 quando la donna salentina ha deciso di interrompere la relazione con il professionista del foro leccese. Una decisione che non è stata accettata dall'avvocato che ha iniziato ad appostarsi sotto casa della 40enne, inviare una lettera ai figli della donna e minacciare la stessa iniviando messaggi minatori e offensivi dai toni accesi: “Tu la macchina finché non la paghi o la vendi non la usi per vedere altri…la faccio sequestrare chiaro?”; “pensa a pagare il tuo bel proprietario con un’ora di sesso”; “Se non fai così soldi non ne voglio ma ti denuncio”.

Stanca dell'atteggiamento dell'uomo e spaventata a novembre del 2018 la donna ha denunciato tutta la vicenda ai carabinieri che hanno avviato le indagini ascoltando i testimoni di tutta la vicenda. Una volta che saranno depositate le motivazioni la difesa potrà impugnare la sentenza in Appello.