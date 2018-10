Trent'anni dalla scomparsa: a Maglie si ricorda Totò Fitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A trent'anni dalla morte in un incidente stradale, il 26 agosto 1988, Maglie ricorda Salvatore Fitto, ex presidente della Regione ed esponente di spicco della Dc. Una conversazione-commemorazione che si terrà questa sera presso la sala etnografica Florio Santini del Museo Civico di Maglie, a partire dalle 19, a cui parteciperanno il presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, il presidente uscente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone e il sindaco di Maglie, Ernesto Toma.La manifestazione sarà caratterizzata da due momenti: nel primo atto converseranno sull'uomo politico, sulla sua visione, sui principi ispiratori della sua azione il senatore Giorgio De Giuseppe, l'onorevole Giacinto Urso e il professor Bernardo Pacella. A condurre la conversazione sarà Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.Nel secondo atto la conversazione si svolgerà con gli amici Carlo De Iaco e Alberto Fedele, moderati dalla professoressa Elena Tamborrino e riguarderà Fitto, Totò per i magliesi, quale punto di riferimento certo per gran parte della cittadinanza. «Abbiamo sentito il dovere morale, umano ed istituzionale di ricordare la figura di Totò Fitto - sottolinea il sindaco Ernesto Toma. La manifestazione ha l'intento di ricordare non solo le doti dell'uomo politico, come scrupoloso servitore delle istituzioni e abile programmatore, ma anche e soprattutto le qualità dell'uomo fra la gente e per la gente». Gli ospiti saranno accolti da Medica Assunta Orlando, direttrice del Museo Civico, mentre le conversazioni saranno ritmate dal musicista Michele Bracco. L'iniziativa è organizzata da Fondazione Capece, assessorato alla cultura di Maglie e Museo Civico L'Alca. Alla manifestazione saranno presenti i membri della famiglia.