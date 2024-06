Treni più veloci e sicuri tra la Valle d'Itria e il Basso Salento. Il traguardo è più vicino, grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ieri Ferrovie Sud Est ha annunciato il via ai lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Martina Franca-Lecce, tra Francavilla Fontana e il capoluogo salentino.

L'elettrificazione della linea



Stiamo parlando del completamento dell'opera di elettrificazione della linea che si estende fino Gagliano del Capo. Ma anche dell'implementazione del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) e del rinnovo del binario. I lavori inizieranno lunedì 10 giugno. I treni in circolazione sulla linea Martina Franca-Lecce saranno limitati nella stazione di Francavilla Fontana, che diventa capolinea per i bus sostituivi da e per Lecce. Secondo le indicazioni fornite da Fse, i bus partiranno davanti ai piazzali di stazione ad eccezione di San Pancrazio Salentino (Piazza Umberto I), Guagnano (via provinciale), Campi Salentina (viale Nino di Palma, 10), Novoli (via Lucania/villetta) e Lecce (via Don Bosco angolo viale Oronzo Quarta).



L'elettrificazione della linea Martina Franca-Gagliano del Capo è stata concepita circa venti anni fa. E fino alle fasi immediatamente precedenti alla pandemia ha rappresentato uno degli argomenti più dibattuti sul territorio, oggetto di cocente polemica politica. I lavori sono iniziati da due anni. L'opera consta di finanziamenti pari a 180 milioni di euro (provenienti dal Fondo di Sviluppo e coesione). L'ultima tranche da 50 milioni di euro è stata assicurata alla fine dello scorso anno e sarà funzionale al completamento dell'opera sulle tratte dei lotti 3 e 4 della Metropolitana di superficie Martina-Lecce-Gagliano.

I tempi di percorrenza



Nella sua globalità, l'opera rappresenta la più grande innovazione ferroviaria che riguardi il Salento, in termini infrastrutturali, perché consentirà la notevole riduzione dei tempi di percorrenza e delle emissioni nocive.

Fse conferma quanto riferito dall'amministratore unico e direttore generale, Giorgio Botti, nel corso dell'intervista rilasciata a Quotidiano lo scorso 13 novembre. Il termine dei lavori è dunque previsto entro l'inizio del 2025. Mentre entro lo stesso anno saranno completati i lotti Zollino-Gagliano e Maglie-Otranto parzialmente consegnati all'appaltatore a ottobre scorso. Ma, intanto, come oggi annuncia Fse, si parte anche con l'installazione del Scmt, che consentirà ai treni in circolazione di superare il limite orario dei 50Km/h stabilito dopo la strage ferroviaria avvenuta tra Andria e Corato nel 2016. In questo caso l'ultimazione dei lavori è prevista entro il 2026, così come entro lo stesso anno Fse prevede di attrezzate con sistema Ertms (per il controllo e la protezione del traffico ferroviario) la Lecce-Gagliano Gagliano e tutte le principali linee del Salento.



Scmt ed Ertms oltre a garantire la sicurezza sulla rete contribuiscono ad un aumento della velocità commerciale. Tale attrezzaggio si abbina all'eliminazione e all'automazione dei passi a livello lungo la linea. «Sulla rete di Fse - spiegò Botti - si incontra mediamente un passaggio a livello ogni 900 metri (un unicum nel panorama nazionale in rapporto all'estensione della rete). I guasti ai passaggi a livello rappresentano uno dei fattori principali di incidenza sui tempi di percorrenza dei treni, oltre ad essere la causa principale dei ritardi, spesso dovuti a pratiche scorrette da parte degli automobilisti».

L'opera di elettrificazione e di attrezzaggio per la sicurezza della rete Fse rientra nel piano industriale 2017-2026 presentato a fine 2023 e per un terzo finanziato dal Pnrr. Un piano che entro il 2026 prevede investimenti per oltre 1,7 miliardi di euro, di cui 1,35 miliardi destinati all'ammodernamento della rete ferroviaria e delle stazioni e ulteriori 375 milioni di euro al rinnovo della flotta.

