Ladri scatenati: tre furti in poche ore nello stesso quartiere

Tre furti in due ore nella stessa zona di Tricase. Erano circa le ore 21 di venerdì scorso. Dopo il furto in un noto ristorante avvenuto nei giorni scorsi, una serie di furti a raffica, tre, nel centralissimo rione Sant’Antonio di Tricase, che lasciano i proprietari e i residenti sconcertati. Ad essere presi di mira dai ladri (dalle 21 alle ore 23 circa), tre appartamenti che si affacciano sulla strada. Una volta dentro i malfattori hanno procurato il solito scempio: casa messa soqquadro, oro e soldi spariti.

L'allarme tra i cittadini



«Il sentimento di rabbia, paura e sconcerto è grande», fanno sapere alcuni cittadini preoccupati.

Purtroppo, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine operanti in città, dei carabinieri in primis, il cui presidio è simbolo della caratteristica capillarità sul territorio, si deve ora prendere atto di un’altra ondata di furti. Non è dato sapere se gli episodi di questi ultimi giorni siano riconducibili alle attenzioni ora riposte sulla zona da delinquenti “in trasferta”. Ci si interroga, in paese, sulle cause È chiaro che tale situazione è figlia di una pluralità di fattori concomitanti. Ha un ruolo, in tale prospettiva, la costante e difficile situazione economica. Non è difficile pensare che in molti debbano fare i conti col particolare momento che attanaglia anche tante persone per bene. Fatto sta che in quel di Tricase, considerata la centralità degli obiettivi, si è diffusa una certa paura. C’è addirittura chi ha pensato di spostare il proprio letto vicino all’ingresso dell’appartamento, per poter eventualmente intervenire in tempo in caso di incursioni. Va specificato, tuttavia, che non si è mai trattato di episodi violenti o avvenuti in presenza dei proprietari.