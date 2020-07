Tre anni fa l'incidente alla rotatoria: oggi la protesta pubblica

L' 11 luglio di tre anni fa subì un incidente all'incrocio tra le due provinciali che da Alliste conducono una a Torre San Giovanni e l'altra a Posto Rossi. Per Claudio Macrì, imprenditore di Melissano alla guida di una Fiat Punto, non ci furono, fortunamente gravi conseguenze ma la paura fu tanta anche per via della dinamica.

A distanza di tre anni ha affisso un cartello nei pressi dell'incrocio esortando Comune e Provincia alla realizzazione di un rondò per evitare in futuro che quel crocevia sia ancora teatro di incidenti, visto che altri ce ne sono stati. "E' un modo - dice Macrì - per stimolare e sensibilizzare le istituzioni ad intervenire ed evitare altri incidenti come il mio e quelli che hanno visto coinvolte altre persone nel tempo". © RIPRODUZIONE RISERVATA