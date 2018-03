Travolto mentre attraversa, muore dopo due settimane di agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l'ha fatta Luigi Carlà, l'uomo investito sulle strisce pedonali lo scorso 26 febbraio a Tepuzzi. L'incidente si era verificato in via Kennedy, nel centro del paese, dove il 69enne era stato travolto da una Seat Ibiza mentre attraversava la strada. Dopo oltre due settimane di agonia, il cuore dell'uomo ha cessato di battere nella notte.