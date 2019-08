Travolto da un treno in corsa: gravissimo un 22enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per cause ancora in corso di accertamento un 22enne di Gioia del Colle è stato travolto da un treno delle Sud Est in corsa, mentre transitava all'altezza del sottopassaggio della Maglie-Otranto.In base alle prime notizie, il giovane sarebbe stato coinvolto in una rissa avvenuta in un parcheggio poco distante, dopo la quale sarebbe finito sui binari, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in via di ricostruzione da parte dei carabinieri della compagnia di Maglie e del Nucleo investigativo di Lecce.Sul posto anche una ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo all'ospedale di Lecce. I soccorritori hanno rinvenuto per terra anche una mano del 22enne, che versa in condizioni gravi.