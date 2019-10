Travolto da un’auto sulla litoranea di Santa Cesarea Terme: paura per un ciclista

Un uomo di Casarano è stato travolto e sbalzato dalla sella della bici mentre percorreva provinciale che da Santa Cesarea Terme conduce a Otranto, in prossimità dello svincolo per Porto Badisco.



L'incidente è avvenuto prima di mezzogiorno, quando una Fiat Punto ha urtato in ciclista facendolo precipitare sull’asfalto. L'uomo, M.P., 50 anni, di Casarano, è stato soccorso dal conducente della vettura che ha allertato il 118. L'ambulanza lo ha così trasportato al Cardina Panico di Tricase dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sul posto, intanto, gli agenti di polizia del commissariato di Otranto e i colleghi della Polstrada di Lecce per i rilievi. Ultimo aggiornamento: 18:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA