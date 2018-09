Travolto da un'auto mentre era in bici: paura per un 12enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Travolto mentre si trovava in bici: il grave incidente si è verificato ieri sera a Copertino, ai danni di un ragazzino di 12 anni. Il fatto è accaduto in pieno centro, a poca distanza dalla villa comunale. L'urto, particolarmente violento, con una Fiat Punto che sopraggiungeva, lo ha scaraventato sull'asfalto. Il corpo del giovane ha colpito il parabrezza dell'auto, ed è poi finito per terra, inizialmente privo di sensi. L'arrivo immediato del 118 sul posto ha permesso di prestare i primi soccorsi al 12enne, che è poi stato portato in ospedale. Prima a quello più vicino, poi al "Fazzi", per via della delicatezza del caso. Il giovane infatti ha urtato la testa, e a Lecce è stato sottoposto a una Tac, che fortunatamente ha dato esito negativo.