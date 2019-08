Travolto da un'auto pirata, grave un giovane motociclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale intorno alle 23 su via don Don Donato Franco a Carmiano. Ad avere la peggio nello scontro tra un'auto e la moto il giovane centauro ricoverato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Perse le tracce della vettura coinvolta nello scontro.Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l'impatto tra i due mezzi sia avvenuto in prossimità dell'incrocio tra via Provenzano e via Don Donato Franco. Il giovane centauro di Salice, a bordo di un cinquantino, dopo lo scontro con la vettura è precipitato per terra, terminando la propria corsa sotto un'auto ferma in sosta.Sul rocambolesco impatto indagano i carabinieri della locale stazione.