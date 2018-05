Travolti in scooter da un'auto pirata: gravi due giovani. Individuata la donna al volante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata individuata e denunciata per omissione di soccorso la 70enne di Nardò che ieri pomeriggio era rimasta coinvolta in un incidente in cui sono rimasti gravemente feriti due ragazzi in scooter. L'impatto si era verificato all'incrocio tra via Flascassovitti e via Antonaci, a Nardò. La donna viaggiava a bordo di un'Audi A1 che improvvisamente ha travolto lo scooter su cui si trovavano i due giovani, di 16 e 20 anni. Dopo l'incidente era scappata, ma nel giro di poche ore è stata invididuata dagli agenti di polizia municipale. Gravi le condizioni dei due ragazzi: portati in ospedale dalle ambulanze giunte subito sul posto, sono stati ricoverati in prognosi riservata a Copertino e Galatina. Uno dei due, in serata, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.