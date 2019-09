Travolta dal camion di una ditta di autodemolizioni: muore una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Travolta da un mezzo pesante e morta sul colpo: tragedia questa mattina a Racale, dove ogni soccorso a una donna investita da un mezzo pesante si è rivelato inutile.Sul posto sono intervenuti Polizia municipale e carabinieri, per i rilievi del caso. La donna, sulla sessantina, dalle prime informazioni raccolte utilizzava le stampelle per camminare. E' stata investita da un mezzo pesante di proprietà di una ditta di autodemolizioni ed è deceduta sul colpo a causa delle lesioni alla testa.Vano ogni tentativo di rianimarla. Il tragico incidente, la cui dinamica èancora da chiarire, è avvenuto tra via Piemonte e via Milano.