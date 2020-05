Con l'auto contro il trattore, tragedia sfiorata per un agricoltore: «Aveva le luci spente: sono vivo per miracolo»

Ultimo aggiornamento: 08:43

Andavano entrambi a lavorare nei campi intorno alle 4.45 del mattino di giovedì ma uno dei due è finito in ospedale in prognosi riservata. E' il bilancio di un incidente verificatosi sulla strada che collega Melissano a Felline, nel Salento. Stando alla ricostruzione della dinamica compiuta dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Casarano, F.M., 56enne di Alliste, alla guida di una Fiat Panda, avrebbe tamponato, per circostanze da accertare, un trattore condotto da A.C., 41enne residente a Felline.Ad avere la peggio è stato il guidatore del mezzo agricolo che è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Trasportato d'urgenza nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, i medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. Trauma distorsivo e sette giorni prognosi invece per il conducente dell'utilitaria. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.F.M., uno dei feriti, tiene a precisare che «l'incidente non è stato causato per una distrazione del sottoscritto bensì dal trattore che aveva sia le luci sia i dispositivi di segnalazione spenti e quindi di fatto da me non visibile. Vi è anche la testimonianza dei sopraggiunti immediatamente dopo l'impatto che hanno visto il trattore in moto e senza nessuna luce e dispositivo di segnalazione acceso. Mi sento miracolato in quanto il trattore aveva le lame livellatrici ad altezza asfalto, perché se come da prassi l'avesse avuta a mezza altezza, oggi non sarei qui a fare queste precisazioni».