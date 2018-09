Trasferito a Monteroni il parroco anti-Tap. Sul web il saluto del sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saluti pubblici su Facebook per don Elio Quarta, il prete anti-Tap che lascia la parrocchia di Borgagne per trasferirsi a Monteroni, terra dove tradizionalmente alle battaglie per l'ambiente si affianca quella alla criminalità. E' stato il sindaco di Melendugno, Marco Potì, a salutare su Fb don Elio «amico mio e della nostra comunità». Il sindaco ha anche postato una foto di don Elio che indossa la maglietta anti-Tap.«Il bravo sacerdote - scrive Potì - è quello che riesce ad entrare nello spirito profondo delle persone che vivono una comunità. Don Elio è questo tipo di parroco: passione e impegno, generosità, schiettezza, prendere posizione senza il timore di urtare la suscettibilità di qualcuno o di nascondere le proprie idee e le proprie opinioni, anche se scomode e sconvenienti».