Trapianto dei capelli low-cost: il business dal cuore salentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'idea imprenditoriale di successo, un paesino del Salento con un'agenzia viaggi "dedicata" e il mercato internazionale delle cure estetiche che non conosce crisi. La storia ha dell'incredibile e arriva da Aradeo. A raccontarla è stato il Corriere della Sera, che ha ricostruito il mercato da 15 milioni di euro all’anno che ha come cuore nevralgico il comune dell’entroterra leccese da cui viene gestito il viavai del cosiddetto turismo medicale, ovvero i viaggi di coloro che sono disposti a spostarsi per accedere a cure estetiche di buon livello a un costo di molto inferiore a quello di casa. E che trovano un servizio dedicato tutto compreso.Il protagonista è Marcello Martiriggiano, 34 anni, titolare dell’agenzia Aratravel, che da alcuni anni organizza i viaggi di chi ha deciso di affrontare il trapianto di capelli in una delle mete con il miglior rapporto qualità-prezzo, la Turchia, nella clinica del dottor Serkan Aygin. La scoperta dell'imprenditore risale al 2015, anno in cui per caso si trovò a uno scalo aeroportuale e conobbe il business dei trapianti di capelli, di cui fu per primo un diretto beneficiario.Da allora l'idea geniale di favorire questo tipo di clientela, venendo incontro alle sue esigenze: in poco tempo Marcello ha così lasciato perdere i viaggi vacanza e da tempo si occupa esclusivamente di turismo medicale: cura dei denti in Albania, chirurgia plastica in Repubblica Ceca ma, soprattutto, trapianto dei capelli a Istanbul, per anni il core business della sua attività che intanto si è ingrandita ed è fiorente.Il pacchetto, trapianto più soggiorno in hotel di 3 notti, costa 2.650 euro. Aratravel guadagna sul volo e sul servizio di prenotazione in clinica. E nonostante la Salentomania quest'agenzia di vacanze, sole e mare non si occupa praticamente mai.