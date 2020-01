Il dono d'amore di una 84enne: donati rene e fegato a Casarano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione di espianto organi all'ospedale “Ferrari” di Casarano, nel Salento , a una donna di Taviano di 84 anni, che da lunedì scorso era ricoverata in Rianimazione a causa di un'emorragia celebrale.I parenti della sfortunata paziente hanno dato il consenso per l'espianto di rene e fegato. L'operazione chirurgica, effettuata dalle équipe del “Ferrari” e del Policlinico di Bari, è ancora in corso.