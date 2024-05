Transcom, revocata la procedura di licenziamento per 125 dipendenti del call center

Revocata la procedura di licenziamento collettivo avviata il 22 marzo da Transcom per 125 delle 237 risorse operative nel call center di Lecce.

La firma

L'intesa è stata raggiunta nel corso di un incontro convocato dal presidente del Comitato Sepac (task force regionale per l'occupazione), Leo Caroli, che si è svolto questa mattina nella sede della presidenza della Regione Puglia a Bari, alla presenza degli assessori regionali allo Sviluppo economico e alle crisi e alle parti interessate.

Cosa prevede l'intesa

L’Intesa prevede l’applicazione del Fondo d’integrazione salariale (Fis) a tutto il personale (per un massimo di 26 settimane), la riduzione dell’esubero (da 125 a 40 operatori), che sarà gestito con incentivi all’esodo (fino a 17 mensilità) e attraverso la cosiddetta “staffetta generazionale”, che prevede l’esodo di lavoratori più anziani e la sostituzione con un giovane che entra part time a condividere per un certo periodo di tempo l’orario part time del lavoratore più anziano.

L’uno gradualmente esce dall’attività e l’altro gradualmente entra e si forma sotto la tutela del primo.



Il fondo speciale per i call center di natura ministeriale è già esaurito. Quindi, qualora al termine del Fis, l’azienda non dovesse essersi ripresa, la Regione si è impegnata a individuare col ministero del lavoro formule estensive per l’applicazione della cassa integrazione straordinaria. Il tavolo di crisi sarà comunque sottoposto a costante monitoraggio.

La Regione

«Siamo rasserenati dall'intesa raggiunta oggi finalizzata a risolvere la difficile situazione del Contact Center di Lecce e a revocare il licenziamento collettivo di 237 lavoratori e lavoratrici», dicono dalla Regione.