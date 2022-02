Un tramonto dorato come non se ne vedono troppo spesso da queste parti, nello scatto di Alfonso Zuccalà realizzato ai laghi Alimini. Un'immagine inedita del Salento che per qualche ora, nell'intervallo pomeridiano che precede il calar del sole assume la brillantezza di un paesaggio asiatico. Anche questo è Salento.

Foto di Alfonso Zuccalà